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Arap Ülkelerinden Suriye'ye Destek ve Diyalog Çağrısı

Arap ülkeleri, Suriye halkına destek vererek diyalog çağrısında bulundu, bölgedeki gelişmeleri yakından izliyorlar.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 01:39
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 01:39
Arap Ülkelerinden Suriye'ye Destek ve Diyalog Çağrısı

Arap Ülkeleri, Suriye İçin Birlik Mesajı Verdi

Arap ülkeleri, Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, Suriye halkına destek mesajları yayınladı. Yaptıkları açıklamalarda, tüm taraflara diyalog çağrısında bulundular.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kaosa sürüklenmesini önlemek için ulusal kurumların ve devlet birliğinin korunmasının önemine vurgu yaptı. Açıklamada, "Suriye krizinin uluslararası meşruiyet kararları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca, Suriye halkının çıkarlarını gözetecek şekilde sona erdirilmesi gereklidir" ifadeleri yer aldı.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün önemine dikkat çekerken, taraflara Suriye halkının çıkarlarını önceliklendirmeleri çağrısında bulundu.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı, "Suriye'nin bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasına büyük önem veriyoruz. Suriyeli taraflara kapsamlı bir siyasi süreç başlatarak ülkenin çıkarlarına öncelik vermeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığı, Suriye halkının iradesine saygı duyulması ve Suriye'nin egemenliğinin tam olarak korunmasının önemini vurguladı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'nin birliği ve kardeş halkının güvenliğine büyük önem verdiklerini belirterek, Suriye halkına her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Yemen

Yemen Başkanlık Konseyi, Beşşar Esed'in devrilmesini kutlayarak, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve halkının özgürlük iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Irak

Irak hükümeti, Suriye'nin güvenliğinin ve bağımsızlığının korunmasının önemine dikkat çekerek, tüm Suriyelilerin özgür iradesine saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Cezayir ve Filistin

Cezayir, kardeş Suriye halkının yanında olduğunu belirtirken, Filistin Devlet Başkanlığı da Suriye'nin iradesine saygı gösterileceğini vurguladı.

Suriye'deki Çatışmalar

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. 7 Aralık'ta başkent Şam'a giren gruplara halk destek verdi ve rejim kontrolü tamamen kaybetti. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona erdi.

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