Arap Ülkelerinden Trump’a Sert Tepki: Filistinlilerin Tehcir Planı Reddedildi

Arap Ülkelerinden Ortak Tepki

Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Filistin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin, başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkerine sürgün edilmesi planını açıkça reddettiklerini duyurdu.

Kahire'de Dışişleri Bakanları Toplandılar

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantıda Arap ülkeleri dışişleri bakanları bir araya geldi. Toplantıya Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt katıldı.

Filistinlilerin Hakları Vurgulandı

Toplantıda katılımcılar, Orta Doğu'da iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması için, Trump ve yönetimi ile iş birliği yapmaya istekli olduklarını belirttiler. Açıklamada, “Katılımcılar, Filistinlilerin vazgeçilmez haklarına yönelik ihlallerin reddedilmesi konusunda mutabakata varmışlardır.” ifadelerine yer verildi.

Ateşkes ve UNRWA'nın Rolü

Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi anlaşmasının memnuniyetle karşılandığı ifade edilmiştir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) rolüne de dikkat çekilerek, bu ajansın devre dışı bırakılmasına yönelik girişimlerin kesin bir dille reddedildiği belirtildi.

Tehcir Planı ve Uluslararası Topluma Çağrı

Toplantıda, tehcir ve sürgün etme yoluyla Filistin halkının haklarına dokunulmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekildi. Mısır'ın, Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası bir konferans düzenleme niyetinin memnuniyetle karşılandığı açıklanarak, uluslararası toplum ve bağışçılara bu çabaya katkıda bulunma çağrısı yapıldı.

Trump'ın Önerisi ve Tepkiler

ABD Başkanı Trump, Gazze'dekilerin, Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini gündeme getirerek, bu kişilerin başka yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesini önermişti. Bu öneri, Arap ülkelerinin birleşik tepkisiyle karşılandı.