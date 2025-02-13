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Arap ve Akdeniz Ülkeleri Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Ağ Kuruyor

Arap ve Akdeniz ülkeleri, orman yangınlarıyla etkili bir şekilde mücadele etmek için işbirliği ağı kuracak.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 04:49
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 04:49
Arap ve Akdeniz Ülkeleri Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Ağ Kuruyor

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Küresel Adım

Fas Ulusal Su ve Orman Ajansı Genel Müdürü Abdurrahim Humi, Arap ve Akdeniz ülkelerinin orman yangınlarıyla mücadele için bir ağ oluşturmayı planladıklarını açıkladı. Humi, bu girişimin, doğal kaynaklara tehdit oluşturan yangınlarla etkin bir şekilde başa çıkma adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Uluslararası Konferansta Bir Araya Geldiler

Humi, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Fas Ulusal Su ve Orman Ajansı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 18 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek "Orman Yangınlarının Entegre Yönetimi" konulu uluslararası konferansın açılışında konuştu. Konferans, 4 gün sürecek.

Deneyim Paylaşımının Önemi

Humi, yangın riskleriyle mücadelede ilgili tüm ülkeler arasında işbirliği sağlamak için bir ağ oluşturulmasının yanı sıra, yangın yönetimi konusunda deneyim paylaşımı ve ortak çalışma imkanı sunduğunu belirtti.

Yangınların Artışı ve Etkileri

FAO Bölge Ofisi Çevre ve Ormancılık Programları Kıdemli Görevlisi Feda Haddad, “Yangınlar son zamanlarda Yakın Doğu bölgesinde, özellikle de Arap bölgesinde önemli ölçüde artış gösterdi.” dedi. Haddad, yangınlardan etkilenen alanların küçüklüğüne rağmen, bu olayların yerel topluluklar, ekonomi ve ekosistem üzerindeki etkisinin büyük olduğuna dikkat çekti.

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