Arap ve İslam Ülkeleri Gazze'de Ateşkes Bozulmasından Endişeli

Arap ve İslam ülkeleri bakanlar komitesi, Gazze Şeridi'nde ateşkesin bozulması nedeniyle "ciddi endişe" duyulduğunu açıkladı. Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı'nda, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da yer aldı.

Toplantıda, işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler ele alındı ve Gazze'de ateşkesin bozulması ile son hava saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle derin endişe ifade edildi. Düşmanca eylemlerin yeniden başlaması ve siviller ile sivil altyapının hedef alınması kınandı.

Ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasına dönülmesi ve esirlerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda, tüm esirlerin serbest bırakılması ve düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesi gerektiği vurgulandı.

Uluslararası insancıl hukuka tam saygı gösterilmesi gerekliliği belirtilen açıklamada, Gazze'de insani yardımın hızlı, sürdürülebilir ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması düşünüldü. İnsani yardıma erişimi engelleyen tüm kısıtlamaların kaldırılması talep edildi.

Ayrıca, Gazze’nin yeniden inşası için Arap Planı'nın önemine de vurgu yapılarak, bu planın Filistin halkının kendi topraklarında hayatta kalmasını garanti edeceği ifade edildi. Filistinlilerin topraklarından göçe zorlanmalarının "kategorik olarak" reddedildiği açıklamada, bu tür eylemlerin yarattığı olumsuz sonuçlara dikkat çekildi.

Kahire'de yapılması planlanan Gazze'nin yeniden inşası konferansına uluslararası toplumdan destek talep edildi ve konferansta ilan edilecek kaynakların harekete geçirilmesi çağrısı yapıldı. Gazze ile Batı Şeria'nın Filistin yönetimi çerçevesinde birleştirilmesi gerektiği de belirtildi.

Son olarak, işgal altındaki Filistin topraklarının birlik ve bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı, Filistin devletinin ise 4 Haziran 1967 sınırları temelinde kurulması gerektiği ifade edildi.

Toplantıya Kaja Kallas dışında Ürdün, Filistin, Katar, Mısır, Türkiye, Endonezya ve Bahreyn gibi ülkelerin dışişleri bakanları ve Arap Birliği ile İİT genel sekreterleri katıldı. BM Güvenlik Konseyi, 10 Haziran'da 2735 sayılı kararı kabul ederek kalıcı ateşkes ve Gazze'nin yeniden inşasını öngörmüştü.