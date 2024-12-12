Arap ve Türkiye Dışişleri Bakanları Ürdün'de Suriye'yi Tartışacak

Ürdün, Suriye Üzerine Kritik Bir Toplantıya Ev Sahipliği Yapacak

Ürdün, Suriye'deki durumla ilgili uluslararası bakanlar düzeyinde bir toplantıya ev sahipliği yapacağını açıkladı. 14 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek buluşmaya, Ürdün, Türkiye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır gibi ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra AB ve BM temsilcileri de katılacak.

Arap Bakanlar İrtibat Komitesi'nin Katılımı

Ürdün Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada, toplantının Arap Birliği'nin kararıyla Suriye için oluşturulan Arap Bakanlar İrtibat Komitesi çerçevesinde düzenlendiği belirtildi. Toplantıda, Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap Birliği Genel Sekreteri de dahil olmak üzere, komite üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar dışişleri bakanlarının da bulunacağı ifade edildi.

Önemli İsimler Bir Araya Geliyor

Ayrıca, toplantıya katılan Arap dışişleri bakanları Türkiye Dışişleri Bakanı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve BM Suriye Elçisi Geir Pedersen ile bir araya gelecek. Bu kritik toplantının, bölgedeki gelişmeler açısından önemli bir adım olacağı öngörülüyor.