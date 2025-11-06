Arapgir'de Sonbaharın Kartpostallık Renkleri

Malatya'nın Arapgir ilçesi, sonbaharda ağaçların sarı, turuncu ve kırmızı tonlarıyla kartpostallık manzaralar sunuyor; Onar Mahallesi ziyaretçilerini büyülüyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:22
Arapgir'de Sonbaharın Kartpostallık Renkleri

Arapgir'de Sonbaharın Kartpostallık Renkleri

Malatya’nın Arapgir ilçesi, sonbahar ile birlikte ortaya çıkan eşsiz doğal renkleriyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Malatya'nın kültürel mirası ve doğal zenginliği

Arapgir, Malatya genelinde tescili bulunan en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde barındırıyor. İlçe; doğası, mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla dört mevsim ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Onar Mahallesi'nde sonbahar renkleri

Onar Mahallesi'nde yazın yeşilin, sonbaharda ise sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçlar kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ilçe, sonbaharda özellikle bu görsel zenginlikle dikkat çekiyor.

Onar Köyü Dernek Başkanı Mehmet Ali Tanrıvermiş, vatandaşları bölgeye davet ederek şöyle konuştu: "Göz alabildiğine uzanan masmavi gökyüzü bu renk cümbüşüne sükûnetle eşlik eder. Dinginliğin ve ihtişamın anaç bir ruhla kusursuz uyumunu sunar. Gelin Onar Köyü’nde bu ana tanıklık edin "

MALATYA’NIN ARAPGİR İLÇESİ, SONBAHAR İLE BİRLİKTE ORTAYA ÇIKAN EŞSİZ DOĞAL RENKLERİYLE GÖRENLERİ...

MALATYA’NIN ARAPGİR İLÇESİ, SONBAHAR İLE BİRLİKTE ORTAYA ÇIKAN EŞSİZ DOĞAL RENKLERİYLE GÖRENLERİ KENDİSİNE HAYRAN BIRAKIYOR.

MALATYA’NIN ARAPGİR İLÇESİ, SONBAHAR İLE BİRLİKTE ORTAYA ÇIKAN EŞSİZ DOĞAL RENKLERİYLE GÖRENLERİ...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Emniyeti'nden Uyuşturucuyla Mücadelede Etkin Farkındalık Çalışmaları
2
Ağrı’da Köy Yolları Kilit Parke Taşıyla Yenileniyor — Ziyaret Köyü'nde 10 Bin m² Tamamlandı
3
Arnavutköy'de İstinat Duvarı Gece Yarısı Çöktü — İki Binada Hasar
4
2026 Hac Kura Sonuçları Açıklandı — 1 milyon 799 bin 836 Başvuru, 84 bin 942 Kontenjan
5
Mersin'de Motosiklet Kazası: Köpeğin Sadakati Görenleri Etkiledi
6
Pompeiopolis 2 Bin Yıllık Tarihi Yapay Zeka ile Canlandırıldı
7
Diyarbakır'da Afet Farkındalık Eğitimleri Okullarda Devam Ediyor

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek