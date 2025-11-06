Arapgir'de Sonbaharın Kartpostallık Renkleri

Malatya’nın Arapgir ilçesi, sonbahar ile birlikte ortaya çıkan eşsiz doğal renkleriyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Malatya'nın kültürel mirası ve doğal zenginliği

Arapgir, Malatya genelinde tescili bulunan en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde barındırıyor. İlçe; doğası, mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla dört mevsim ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Onar Mahallesi'nde sonbahar renkleri

Onar Mahallesi'nde yazın yeşilin, sonbaharda ise sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçlar kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ilçe, sonbaharda özellikle bu görsel zenginlikle dikkat çekiyor.

Onar Köyü Dernek Başkanı Mehmet Ali Tanrıvermiş, vatandaşları bölgeye davet ederek şöyle konuştu: "Göz alabildiğine uzanan masmavi gökyüzü bu renk cümbüşüne sükûnetle eşlik eder. Dinginliğin ve ihtişamın anaç bir ruhla kusursuz uyumunu sunar. Gelin Onar Köyü’nde bu ana tanıklık edin "

