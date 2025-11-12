Aras EDAŞ, Milli Ağaçlandırma Günü’nde Geleceğe Nefes Oldu

Aras Elektik, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde sorumluluk bölgesindeki illerde eş zamanlı fidan dikti; yüzlerce fidanla sürdürülebilir gelecek için farkındalık yaratıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:34
Aras Elektik, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında sorumluluk bölgesinde yer alan illerde eş zamanlı olarak fidan dikim etkinlikleri düzenledi. Toplum ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle gerçekleştirilen etkinlikte, çalışanların katılımıyla yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlik ve hedefler

Şirketin çevreye duyarlı yaklaşımı doğrultusunda her yıl farklı illerde sürdürülen ağaçlandırma faaliyetleri, bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Katılımcılar, sürdürülebilir bir gelecek için fidan dikmenin yanı sıra doğanın korunması konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Genel Müdürün değerlendirmesi

Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Genel Müdür Fikret Akbaş, şu ifadeleri kullandı: "Enerjiyi doğadan alıyor, doğaya geri veriyoruz. 11 Kasım Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, sadece çevreye değil, geleceğe yaptığımız bir yatırımdır. Sorumluluk bölgemizdeki her ilde yeşil alanları artırmak, karbon ayak izimizi azaltmak ve topluma çevre bilinci kazandırmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Her dikilen fidan, hem şirketimizin sürdürülebilirlik vizyonunun hem de çalışanlarımızın çevreye olan bağlılığının bir simgesidir."

Aras Elektrik, çevre dostu uygulamalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle doğayı korumaya, topluma katkı sağlamaya ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam ediyor.

