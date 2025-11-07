Aras EDAŞ Yönetimi Erzurum’da Saha Ziyaretleri

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kiler, Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş ve yönetim kurulu üyeleri, Erzurum’un Narman, Oltu, Uzundere ve Tortum ilçelerinde saha ziyaretlerinde bulundu.

Saha İncelemeleri ve Değerlendirmeler

Heyet, bölgedeki işletme şefliklerini ziyaret ederek yatırım, kayıp kaçak, bakım-onarım ve müşteri hizmetleri süreçlerini yerinde inceledi. Gerçekleştirilen değerlendirmelerde, devam eden projeler ve 2026 yılı planlamaları ele alındı.

Hizmet Kalitesi ve Operasyonel İzleme

Aras EDAŞ yönetimi, hizmet kalitesini ve operasyonel verimliliği sahadan takip etmek amacıyla düzenli olarak bölge ziyaretleri gerçekleştiriyor. Bu ziyaretlerle hem çalışanlarla bir araya gelinerek geri bildirimler alınıyor hem de sahadaki ihtiyaç ve öncelikler yerinde değerlendiriliyor.

Ümit Kiler'in Açıklamaları

Ziyaret sırasında konuşan Ümit Kiler, "Bölgenin enerji altyapısını güçlendirmeye, hizmet kalitesini ve sürekliliğini korumaya kararlıyız. Planladığımız projelerle, hem vatandaşlarımızın yaşam kalitesine hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Kiler ayrıca, zorlu coğrafi koşullara rağmen sahada görev yapan ekiplerin özverisine değinerek, "Ekiplerimizle birlikte 7/24 kesintisiz enerji arzı için sahadayız. Attığımız her adımda, müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilir enerji hizmetini önceliklendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

