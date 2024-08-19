Aras Kuş Cenneti'nde 1100 Kuşa Halkalama Başarısı

Aras Kuş Cenneti'nde Nisan Ayında 1100 Kuşa Halkalama

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da bulunan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi, sonbahar çalışmalarına 2 hafta önce başladı ve bu süre zarfında 59 türden toplam 1100 kuş halkalandı.

KuzeyDoğa Derneği'nin öncülüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde gerçekleştirilen kuş gözlem ve halkalama çalışmaları, tamamen gönüllü bir ekiple sürdürülmektedir.

İstasyonda görevli çalışanlar, 2 haftalık süreçte alışılmışın dışında bir verimlilik sağladı. Doğal yaşam alanlarına halkalanan kuşlar, yeni verilerle desteklenen bir ekosistem analizi için yeniden doğaya salındı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin kırmızı listesine dahil birçok nesli tehlike altında olan kuş türü de halkalananlar arasında. Özellikle güney ve kuzey yarım küresindeki göç yollarını kullanan kuşların Aras Nehri üzerindeki istasyon, önemli bir mola ve üreme noktası olarak bilinir.

İstasyon Sorumlusundan Açıklama

İstasyonun sorumlu uzmanı Deniz Eryılmaz, Anadolu Ajansı muhabirine, gerçekleştirdikleri çalışmaların oldukça verimli geçtiğini belirtti. Eryılmaz, "Kuş halkalama ve uydu verici ile takip çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hava sıcaklıkları yüksek olmasına rağmen, bu yıl oldukça başarılı bir sezon geçiriyoruz" dedi.

Deniz Eryılmaz, günlük ve saatlik periyotlarla gerçekleştirdikleri halkalama faaliyetlerinin ileriki günlerde de başarılı sonuçlar vermesini beklediklerini ifade etti. Sonbahar göç döneminin Ağustos ile Kasım ayları arasında devam edeceğini vurguladı.

Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 2 haftada 59 türden 1100 kuş halkalandı. KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kuş gözlem ve halkalama çalışmaları, gönüllülük esasına göre devam ediyor. İstasyonda görevli ekibin 2 hafta önce başladığı sonbahar çalışmaları kapsamında, ağlara takılan 59 türden 1100 kuş, halkalanarak doğal ortamlarına salındı.

Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 2 haftada 59 türden 1100 kuş halkalandı. KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kuş gözlem ve halkalama çalışmaları, gönüllülük esasına göre devam ediyor. İstasyonda görevli ekibin 2 hafta önce başladığı sonbahar çalışmaları kapsamında, ağlara takılan 59 türden 1100 kuş, halkalanarak doğal ortamlarına salındı.

Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 2 haftada 59 türden 1100 kuş halkalandı. KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kuş gözlem ve halkalama çalışmaları, gönüllülük esasına göre devam ediyor. İstasyonda görevli ekibin 2 hafta önce başladığı sonbahar çalışmaları kapsamında, ağlara takılan 59 türden 1100 kuş, halkalanarak doğal ortamlarına salındı.

Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 2 haftada 59 türden 1100 kuş halkalandı. KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kuş gözlem ve halkalama çalışmaları, gönüllülük esasına göre devam ediyor. İstasyonda görevli ekibin 2 hafta önce başladığı sonbahar çalışmaları kapsamında, ağlara takılan 59 türden 1100 kuş, halkalanarak doğal ortamlarına salındı.

Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 2 haftada 59 türden 1100 kuş halkalandı. KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kuş gözlem ve halkalama çalışmaları, gönüllülük esasına göre devam ediyor. İstasyonda görevli ekibin 2 hafta önce başladığı sonbahar çalışmaları kapsamında, ağlara takılan 59 türden 1100 kuş, halkalanarak doğal ortamlarına salındı.

Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 2 haftada 59 türden 1100 kuş halkalandı. KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kuş gözlem ve halkalama çalışmaları, gönüllülük esasına göre devam ediyor. İstasyonda görevli ekibin 2 hafta önce başladığı sonbahar çalışmaları kapsamında, ağlara takılan 59 türden 1100 kuş, halkalanarak doğal ortamlarına salındı.

Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 2 haftada 59 türden 1100 kuş halkalandı. KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kuş gözlem ve halkalama çalışmaları, gönüllülük esasına göre devam ediyor. İstasyonda görevli ekibin 2 hafta önce başladığı sonbahar çalışmaları kapsamında, ağlara takılan 59 türden 1100 kuş, halkalanarak doğal ortamlarına salındı.

Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 2 haftada 59 türden 1100 kuş halkalandı. KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kuş gözlem ve halkalama çalışmaları, gönüllülük esasına göre devam ediyor. İstasyonda görevli ekibin 2 hafta önce başladığı sonbahar çalışmaları kapsamında, ağlara takılan 59 türden 1100 kuş, halkalanarak doğal ortamlarına salındı.

Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 2 haftada 59 türden 1100 kuş halkalandı. KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kuş gözlem ve halkalama çalışmaları, gönüllülük esasına göre devam ediyor. İstasyonda görevli ekibin 2 hafta önce başladığı sonbahar çalışmaları kapsamında, ağlara takılan 59 türden 1100 kuş, halkalanarak doğal ortamlarına salındı.

Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 2 haftada 59 türden 1100 kuş halkalandı. KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kuş gözlem ve halkalama çalışmaları, gönüllülük esasına göre devam ediyor. İstasyonda görevli ekibin 2 hafta önce başladığı sonbahar çalışmaları kapsamında, ağlara takılan 59 türden 1100 kuş, halkalanarak doğal ortamlarına salındı.

Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 2 haftada 59 türden 1100 kuş halkalandı. KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kuş gözlem ve halkalama çalışmaları, gönüllülük esasına göre devam ediyor. İstasyonda görevli ekibin 2 hafta önce başladığı sonbahar çalışmaları kapsamında, ağlara takılan 59 türden 1100 kuş, halkalanarak doğal ortamlarına salındı.

Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde 2 haftada 59 türden 1100 kuş halkalandı. KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kuş gözlem ve halkalama çalışmaları, gönüllülük esasına göre devam ediyor. İstasyonda görevli ekibin 2 hafta önce başladığı sonbahar çalışmaları kapsamında, ağlara takılan 59 türden 1100 kuş, halkalanarak doğal ortamlarına salındı.