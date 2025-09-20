Araştırma: Almanya'da %83, İsrail'in Gazze Saldırılarının Haksız Olduğunu Düşünüyor

ZDF araştırması: Almanya'da halkın %83'ü İsrail'in Gazze'deki saldırılarını haksız buluyor; sadece %10'u haklı görüyor.

ZDF televizyonu tarafından yaptırılan araştırma, Almanya kamuoyunda İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarına yönelik güçlü bir olumsuz algı olduğunu ortaya koydu.

Araştırmanın bulguları

Araştırmada 1.419 kişiye İsrail'in Gazze'deki saldırıları hakkında görüşleri soruldu. Katılımcıların %83'ü bu saldırıları haksız bulduğunu belirtirken, sadece %10 saldırıları haklı gördüğünü ifade etti. Araştırmada bu oranın ilk kez bu kadar yüksek düzeye ulaştığı vurgulandı.

Sivillerin ağır kayıpları eleştirilerin merkezinde

Kamuoyundaki tepkilerde, İsrail'in operasyonlarında çok sayıda Filistinli sivilin hayatını kaybetmesi öne çıktı. Verilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65.174 Filistinli yaşamını yitirdi, 166.071 kişi yaralandı.

İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozmasının ardından, 18 Mart'tan itibaren yeniden başlayan saldırılarda ise 12.622 kişi hayatını kaybetti, 54.030 kişi yaralandı.

Ayrıca, 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde hedef alınan siviller nedeniyle ölenlerin sayısı 2.514, yaralıların sayısı ise 18.431 olarak kaydedildi.

Askeri hedefler ve siyasi açıklamalar

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürerek işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek planı uygulamaya başladığı bildirildi. Başbakan Binyamin Netanyahu ise Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edileceğini duyurdu.

Bu gelişmeler, Almanya'da halkın büyük çoğunluğunun İsrail'in eylemlerini haksız bulmasıyla sonuçlandı ve kamuoyunda yoğun eleştirilere yol açtı.

