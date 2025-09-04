DOLAR
41,17 0%
EURO
48,09 -0,06%
ALTIN
4.685,7 0,61%
BITCOIN
4.569.594,54 1,05%

Araştırma: Tuvalette Akıllı Telefon Kullanımı Hemoroid Riskini %46 Artırıyor

ABD'li çalışmaya göre tuvalette telefon kullanımı, 125 kişilik kolonoskopi araştırmasında hemoroid riskini %46 artırdı; 1 Ağustos-15 Aralık 2024 tarihleri arasında veri toplandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 11:46
Araştırma: Tuvalette Akıllı Telefon Kullanımı Hemoroid Riskini %46 Artırıyor

Araştırma: Tuvalette Akıllı Telefon Kullanımı Hemoroid Riskini %46 Artırıyor

Boston merkezli çalışma, tuvalette geçirilen sürenin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekti

ABD'li bilim insanları, tuvalette akıllı telefon kullanımının uzun süre oturmaya yol açarak hemoroid riskini artırdığını ortaya koydu. Araştırma, Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi bünyesinde gerçekleştirildi.

Çalışmada, 1 Ağustos-15 Aralık 2024 tarihlerinde rutin kolonoskopi yaptıran 125 yetişkin üzerinde anket ve kolonoskopi sonuçları karşılaştırıldı. Anket; yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite, beslenme alışkanlıkları ile tuvalette akıllı telefon kullanım sıklığı ve süresine ilişkin soruları içeriyordu.

Araştırmacılar, katılımcıların %66'sının tuvalette akıllı telefon kullandığını tespit etti. Bu grupta hemoroid görülme olasılığının diğerlerine kıyasla %46 daha yüksek olduğu belirlendi. Katılımcıların telefonda en sık yaptığı aktiviteler ise 'haber okumak ve sosyal medyada gezinmek' olarak kaydedildi.

Bilim insanları, tuvalette geçirilen sürenin 5 dakikayı aşmaması gerektiğini vurguladı. Çalışma, tuvalette akıllı telefon kullanımının günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelmesiyle birlikte bu süreyi uzatabileceğini ve dolayısıyla hemoroid riskini artırabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar ayrıca hemoroidin yılda yaklaşık 4 milyon poliklinik ve acil servis başvurusu ile en sık görülen üçüncü gastrointestinal tanı olduğunu ve sağlık sistemine 800 milyon dolar'dan fazla maliyet yüklediğini hatırlattı. Kabızlık, liften fakir beslenme, uzun süreli oturma, obezite, hareketsiz yaşam tarzı ve hamilelik de risk faktörleri arasında sayıldı.

Çalışmanın sonuçları Plos One dergisinde yayımlandı.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Orman Yangını: Yığılca Hasanlar Hecinler'de Müdahale
2
Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar
3
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
4
İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı
5
Ed Husic'ten Çifte Vatandaşlara: İsrail Ordusuna Katılmayın
6
Faruk Acar: Şanlıurfa'da Komisyon Türkiye Genelinde Büyük Destek Görüyor

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor