Araştırma: Tuvalette Akıllı Telefon Kullanımı Hemoroid Riskini %46 Artırıyor

Boston merkezli çalışma, tuvalette geçirilen sürenin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekti

ABD'li bilim insanları, tuvalette akıllı telefon kullanımının uzun süre oturmaya yol açarak hemoroid riskini artırdığını ortaya koydu. Araştırma, Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi bünyesinde gerçekleştirildi.

Çalışmada, 1 Ağustos-15 Aralık 2024 tarihlerinde rutin kolonoskopi yaptıran 125 yetişkin üzerinde anket ve kolonoskopi sonuçları karşılaştırıldı. Anket; yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite, beslenme alışkanlıkları ile tuvalette akıllı telefon kullanım sıklığı ve süresine ilişkin soruları içeriyordu.

Araştırmacılar, katılımcıların %66'sının tuvalette akıllı telefon kullandığını tespit etti. Bu grupta hemoroid görülme olasılığının diğerlerine kıyasla %46 daha yüksek olduğu belirlendi. Katılımcıların telefonda en sık yaptığı aktiviteler ise 'haber okumak ve sosyal medyada gezinmek' olarak kaydedildi.

Bilim insanları, tuvalette geçirilen sürenin 5 dakikayı aşmaması gerektiğini vurguladı. Çalışma, tuvalette akıllı telefon kullanımının günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelmesiyle birlikte bu süreyi uzatabileceğini ve dolayısıyla hemoroid riskini artırabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar ayrıca hemoroidin yılda yaklaşık 4 milyon poliklinik ve acil servis başvurusu ile en sık görülen üçüncü gastrointestinal tanı olduğunu ve sağlık sistemine 800 milyon dolar'dan fazla maliyet yüklediğini hatırlattı. Kabızlık, liften fakir beslenme, uzun süreli oturma, obezite, hareketsiz yaşam tarzı ve hamilelik de risk faktörleri arasında sayıldı.

Çalışmanın sonuçları Plos One dergisinde yayımlandı.