Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'nda Gelecek Vizyonu

YÖK Başkanı Özvar'dan Araştırma Üniversiteleri Vurgusu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Özvar, Türkiye'deki araştırma üniversitelerinin önümüzdeki 5 yıl içinde dünya çapında ilk 500 arasına girmeye aday olduğunu belirtti.

Gelecek 5 Yıl İçin Hedefler

Toplantı, Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu'nda gerçekleştirildi. Özvar, bu toplantıda, Araştırma Üniversiteleri'nin akademik kapasitesinin yanı sıra fiziksel altyapısının da göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti. Özvar, "Araştırma üniversitelerimizin tamamı, sahip oldukları potansiyel ile ilk 500 içerisinde yer alma şansına sahiptir," dedi.

Uluslararası Sıralamalardaki İlerleme

Özvar, QS 2025 dünya sıralamasında Türkiye'den 5 üniversitenin yer aldığını belirtti: "Ortadoğu Teknik Üniversitesi 285'inci, İstanbul Teknik Üniversitesi ise 326'ncı sırada. Ayrıca, 11 Araştırma Üniversitesi ilk 1000'de yer almakta."

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin Açılışı

Özvar daha sonra, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin 23 Eylül'de Bakü'de açılacağını duyurdu. "Bu üniversite, Türkiye'den 3 önemli üniversitenin işbirliğiyle kuruluyor ve yükseköğretimde yeni bir model sunuyor," şeklinde konuştu.

Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programı

Özvar, YÖK'ün 208 üniversitenin performansını düzenli olarak takip ettiğini ifade ederek, "Araştırma Üniversitesi statüsüne yükselme yolunu tüm üniversitelerimiz için açık tutuyoruz," dedi. Ayrıca, araştırma performansı iyi olan 6 üniversitenin Araştırma Üniversiteleri Aday İzleme Programına dahil edildiğini de belirtti.

Toplantı sırasında Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan da katılımcılara hitap etti. Özvar, bu tür toplantıların üniversitelerin başarısını artırmak adına önemli bir fırsat sağladığını vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.