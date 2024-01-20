Ard arda gelen korkunç haberler! Hatay, İstanbul ve şimdi de Antalya: Serik ve Manavgat'ta 3 yeni ceset bulundu

Serik sahilinde genç bir kadına ait ceset bulundu. Cesedin kim olduğu ve nasıl öldüğü araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Kadriye Turizm Merkezi Sahili'nde sabah saatlerinde otel çalışanları kıyıda bir kişinin hareketsiz yattığını görüp 112'yi aradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kontrolde cesedin genç bir kadına ait olduğu ve öldüğü anlaşıldı. Ceset, olay yeri inceleme ve savcı işlemlerinden sonra kimliği ve ölüm sebebi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.





Çenger Mahallesi sahilinde saat 13.00 civarında ceset bulundu. Jandarmayı arayan yürüyüşçüler ihbar etti. Olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri geldi. Kimliği ve cinsiyeti belli olmayan ceset, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Denizkent Mahallesi sahilinde saat 13.30 civarında ceset ihbarı geldi. Çenger Mahallesi'nden 40 kilometre uzakta olan yerde ekipler inceleme yaptı. Kimliği ve cinsiyeti belli olmayan ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ANTALYA'DA 2 CESET DAHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahilde başı ve sağ kolu kopmuş bir ceset bulundu. Çenger Mahallesi'ndeki otel çalışanları ihbar etti. Çenger Jandarma Karakolu ve Sahil Güvenlik ekipleri geldi. Cesedin kimliği ve cinsiyeti belli değildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısı inceledi. Ceset Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bir gün sonra Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde çocuk cesedi bulundu. Konaklı Mahallesi'nde ceset ihbarı üzerine jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Cesedin belden yukarısı yoktu. 10 yaşlarında bir kız çocuğuna ait olduğu anlaşıldı. Ceset otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.





HATAY'DA DA SAHİLDE BULUNMUŞTU

Asi Nehri'nin tahliye kanalında dün erkek cesedi bulundu. Hatay'da bir haftada sulama kanalında 3 ceset çıktı. Reyhanlı'da Varışlı Mahallesi'nde gezinen biri, suda ceset görüp jandarmayı aradı. Ekipler, kıyıya aldıkları cesedin kimliği olmadığını ve erkek olduğunu anladı. Ceset, inceleme sonrası morga gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





BENZER OLAY BU KEZ ADRES İSTANBUL

Avcılar sahilinde 18 Ocak'ta yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Maher Elvardis (24) olduğu anlaşıldı. Ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Denizköşkler Mahallesi'nde sahilde saat 10.00 civarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü tespit etti. Cesedin vücudunda yara olmadığı belirtildi. Olay yeri inceleme ekipleri, ceseti otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Kişinin denizde boğulduğu düşünülüyor. Ölüm sebebi, inceleme sonucu belli olacak.