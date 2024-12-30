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Arda Güler'in Dedesinden Futbol Tutkusunun Hikayesi

Arda Güler'in dedesi, milli futbolcunun çocukluğunda futbola olan tutkusunu ve aile bağlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:04
Arda Güler'in Dedesinden Futbol Tutkusunun Hikayesi

Arda Güler’in Futbol Aşkı ve Dedesinin Anıları

Real Madrid'de parlayan genç yetenek Arda Güler'in dedesi Mehmet Ali Güler, torununun çocukluk yıllarındaki futbol sevgisini kaleme aldı. Dede Güler, Arda'nın çocukluğundan beri futbol topunun hayatının merkezinde olduğunu belirtti.

''Arda Yıldız Olacağım'' Diyor

Dede Güler, Arda'nın her köy ziyaretinde yanına iki top alarak geldiğini ve bu toplar patlayana kadar yemek yemeden oyun oynadığını anlattı. Arda'nın hayatının sadece futboldan ibaret olduğunu ifade eden Güler, 'Arda çocukluğundan beri topla yatıp, topla kalkıyor.' dedi.

Başarılarıyla Gurur Duyuyor

18 yaşında önemli bir kariyere imza atan ve Fenerbahçe'de parlayan Arda'nın Real Madrid'de başarı gösterdiğini belirten dede, kulüp başkanının da onun yeteneklerine güven duyduğunu vurguladı. 'Arda'nın 6 senesi dolana kadar orada ama sonrasını bilemeyiz. İnşallah önü açık olur.' ifadelerini kullandı.

Bir Aile Geleneği Olarak Futbol

Dede Mehmet Ali Güler, Arda'nın gol attığında telefonda gelen tebrik mesajlarının sabahlara kadar sürdüğünü belirtti. 'Arda Türkiye'yi sallıyor, bu kadar sevilen bir çocuk.' dedi. Arda ile en son buluştuğu anıyı da anlatan Güler, 'Kucakladım, öptüm. Beraber kahvaltı yaptık.' şeklinde konuştu.

Hayalleri ve Güçlü İlişkileri

Arda'nın 'Ben bir numara olacağım.' sözü üzerine dede Güler, 'Zaten tanınıyorsun, herkes seni biliyor.' şeklinde yanıt verdi. Arda'nın futbol kariyerinin her geçen gün daha da yükseldiğini düşündüğünü ekledi.

Sonuç ve Nemli İlişki

Dede Güler, Arda’ya dair duyduğu sevgi ve gururu şu sözlerle ifade etti: 'Allah onu korusun, onun yardımcısı olsun. Gerçekten ailece gururumuz.' Bu güçlü aile bağı ve Arda’nın futbol aşkı, onun gelecekteki başarılarına ışık tutuyor.

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