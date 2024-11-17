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Ardahan-Ardanuç Kara Yolunda Ulaşım Yeniden Başladı

Kar yağışının etkisiyle kapalı olan Ardahan-Ardanuç kara yolu yeniden ulaşıma açıldı; sürücülerden tedbirli olmaları istendi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 17:36
Ardahan-Ardanuç Kara Yolunda Ulaşım Yeniden Başladı

Ulaşım Normale Döndü

Ardahan-Ardanuç kara yolunda, kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde ağır tonajlı araç geçişine kapatılan bölge, artık ulaşıma açılmış durumda. Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde süren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara sebep olmanın yanı sıra günlük hayatı da etkilemeye devam ediyor.

Yolda Alınan Önlemler

Yetkililer, Ardahan-Ardanuç kara yolunun açılmasında etkili olan ekip çalışmalarının yanı sıra, hava koşullarının düzelmesinin de önemli katkı sağladığını belirtiyor. Ancak, sürücülerden, gece saatlerinde oluşabilecek buzlanmalara karşı tedbir amaçlı olarak takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmaları istenmekte.

Sürücülerden İlk Yorumlar

Sürücü Necdet Bilgin, Artvin'in Ardanuç ilçesine gitmekte olduğunu ifade ederek, "Dün bu yolu kullanamadık çünkü kar nedeniyle geçemedik. Bugün Ardanuç'a geçeceğiz." şeklinde konuştu.

Kar Birikintileri Tehlike Oluşturuyor

Kara yolunun Bülbülan Yaylası mevkisinde yer yer bir metreyi aşan kar kütleleri dikkat çekiyor. Sürücülerin bu bölgelerde dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Ardanuç kara yolunnun Bülbülan...

Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Ardanuç kara yolunnun Bülbülan Yaylası mevkisinde yer yer bir metreyi aşan kar kütleleri oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Ardanuç kara yolunnun Bülbülan...

Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Ardanuç kara yolunnun Bülbülan Yaylası mevkisinde yer yer bir metreyi aşan kar kütleleri oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

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