Ardahan-Ardanuç Karayolu 5 Ay Boyunca Ulaşıma Kapandı

Ağır kış şartları nedeniyle Ardahan-Ardanuç Karayolu, tedbir amaçlı olarak 5 ay boyunca ulaşıma kapatıldı.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşım aksadı

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar ile tipinin ardından yol, ilkbahar aylarına kadar kapalı tutulacak. Bölgede oluşan zorlu hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Alternatif güzergahlar

Bu süre zarfında sürücüler, alternatif olarak Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle karayollarını kullanacak.

ARDAHAN-ARDANUÇ KARAYOLU 5 AY TRAFİĞE KAPATILDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)