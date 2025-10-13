Ardahan Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisi'nin Temeli Atıldı

Ardahan-Göle yolu Emniyet mevkisinde 2 bin m2 üzerine yapılacak Ardahan Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 19:23
Tören ve tesisin özellikleri

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Ardahan-Göle yolu Emniyet mevkisinde 2 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek tesis; bodrum, zemin ve 2 kat ile yaklaşık 1535 metrekare kapalı alandan oluşacak.

Yetkililerin açıklamaları

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan Barosu'nun gösterdiği çabayı överek bu ve benzeri yapılarla kentin altyapısının güçlendiğini söyledi. Vali Çiçek, gelecekte bu binadan daha nitelikli avukatların yetişeceğini belirterek baro başkanına teşekkür etti ve binanın Ardahan ile bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise temel atılan binayı yalnızca beton ve demirden ibaret görmediklerini vurguladı. Sağkan, buradan yetişecek avukatların sadece Ardahan'da değil, ülke genelinde yurttaşların hak arama süreçlerinde etkin rol oynayacaklarını ifade etti ve Ardahanlıların sosyal tesislerden faydalanabileceğini söyledi.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yavuz, binanın camiaya hayırlar getirmesini temenni ederek savunma makamının temsilcileriyle birlik içinde hukukun üstünlüğü, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı için çalışacaklarını belirtti. Yavuz ayrıca hizmet binasının genç ve dinamik meslektaşların hukuka ve meslek kurallarına uygun şekilde yetişmesine vesile olacağına inandığını kaydetti.

Ardahan Baro Başkanı Murat Yolçu ise törende kendileriyle olan, süreç boyunca destek veren herkese teşekkür etti.

Kapanış

Programda Erinç Sağkan tarafından Vali Hayrettin Çiçek'e plaket takdim edildi. Ardahan Müftüsü Adem Karadeniz'in duasının ardından temel atma butonlarına basılarak tören tamamlandı.

Ardahan Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisi'nin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Törene, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek (sol5), Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan (sol4), Ardahan Barosu Başkanı Murat Yolçu (sol3), Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yavuz (sağ4) ve diğer ilgililer katıldı.

