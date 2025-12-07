Ardahan Çevik Kuvvet Polislerine 'Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi'

AFAD ile koordinasyon ve uygulamalı hazırlık

Türkiye’de yaşanabilecek afetlerde ya da acil durumlarda AFAD ekipleri ile koordineli çalışacak olan Ardahan Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi’nde görevli polislere, 'Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi' verildi.

Eğitimin içeriği ve uygulamalar

Ardahan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü sahasında gerçekleştirilen eğitimde, uzman eğitmenler ile gönüllü Polis Arama Kurtarma (PAK) timi görev aldı. Katılımcılar, enkaza güvenli yaklaşma, arama kurtarma usulleri, sesli ve ikazlı arama ile malzeme tanıtım ve kullanma konularında öğrendikleri teorik bilgileri sahada uyguladı.

Eğitim kapsamında gönüllü polisler, ağır ekipmanları kaldırma çalışmaları yaptı; tünel işçisi gibi enkaz alanındaki betonları kesip parçalayarak pratik gerçekleştirdi. Bu uygulamalı eğitimler, ekiplerin afet müdahalesine hazır olmasını hedefliyor.

ÇEVİK KUVVET POLİSİNE ‘’ENKAZDA ARAMA VE KURTARMA EĞİTİMİ''. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)