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Ardahan Çiçek Balında Rekolte Beklentisi 400 Tonu Aşacak

Ardahan çiçek balında hasat tamamlanırken, rekolte 400 tonu geçmesi bekleniyor. Organik üretim kentin ekonomisine katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:23
Ardahan Çiçek Balında Rekolte Beklentisi 400 Tonu Aşacak

Ardahan Çiçek Balı Hasadı İlerliyor

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balı hasadında önemli bir gelişme yaşandı. Hasadın %90'ının tamamlandığı belirtilirken, bu yıl 400 tonu aşan bir rekolte bekleniyor.

Organik Üretim ve Ekonomik Katkı

İlkbaharda zengin floraya sahip yayla ve meralarda bulunan kovanlarda organik bir üretim süreci gerçekleştirilen Ardahan çiçek balı, bölge ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

Bölgedeki arıcıların, zorlu bir üretim sezonunun ardından özgün aromasına sahip balın hasadının büyük bir kısmını tamamladığı bildirildi. Geçtiğimiz yıla göre %60'a varan bir artışla bu yılki bal üretimi beklentisi 400 tonun üzerine çıkıyor.

Arıcıların Başarılı Yılı

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu yaptığı açıklamada, 620 arı üreticisinin 35 bin kovanın %90'ının hasadını tamamladığını belirtti. Bu yıl elde edilen balın kalitesinden ve veriminden memnun olduklarını söyledi.

Evliyaoğlu, "2024 yılı itibarıyla hasadın %90'ı tamamlandı. Geçen yıl ile kıyaslandığımızda balda %50 ile %60 arasında bir artış görüyoruz. Artık pazarlama sürecine geçtik. Her kovan için ortalama 10-12 kilogram bal elde edildi. Bu, beklediğimiz verimli sonuçtu ve kaliteli balın alıcısı da oldukça iyi durumda." dedi.

Bal Fiyatları Ne Kadar?

Bal fiyatlarının, üretim şartları ve kalitesine göre değişiklik gösterdiği belirtiliyor. Evliyaoğlu, bu yıl bal fiyatlarının 700 ila 1000 lira arasında değiştiğini duyurdu.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balındaki hasadın yüzde...

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balındaki hasadın yüzde 90'ı tamamlandı, 400 tonu aşan rekolte bekleniyor. İlkbaharda zengin floraya sahip yayla ve meralara bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balındaki hasadın yüzde...

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balındaki hasadın yüzde 90'ı tamamlandı, 400 tonu aşan rekolte bekleniyor. İlkbaharda zengin floraya sahip yayla ve meralara bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balındaki hasadın yüzde...

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balındaki hasadın yüzde 90'ı tamamlandı, 400 tonu aşan rekolte bekleniyor. İlkbaharda zengin floraya sahip yayla ve meralara bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balındaki hasadın yüzde...

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balındaki hasadın yüzde 90'ı tamamlandı, 400 tonu aşan rekolte bekleniyor. İlkbaharda zengin floraya sahip yayla ve meralara bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balındaki hasadın yüzde...

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balındaki hasadın yüzde 90'ı tamamlandı, 400 tonu aşan rekolte bekleniyor. İlkbaharda zengin floraya sahip yayla ve meralara bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

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