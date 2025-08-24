Ardahan'da 30 Ağustos'ta Ramazan Tabyası'na 7 km'lik Yürüyüş

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında tarihi tabyaya yürüyüş

Gençlik ve spor etkinliği doğa ile tarihin kesişim noktasında gerçekleşti

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla Ramazan Tabyası'na yürüyüş düzenlendi.

Etkinlik için Merkez Halil Efendi Mahallesi'ne gelen 14 kişilik doğasever grup, Yıldızlı Dağı'nın zirvesindeki Ramazan Tabyasına tırmanışa hazırlandı.

Genç ve çocuklardan oluşan katılımcılar, doğa ve tarihin iç içe geçtiği manzara eşliğinde 2 bin 143 rakımlı zirveye yapılan 7 kilometrelik yürüyüşü başarıyla tamamladı.

Yürüyüş, katılımcılara Osmanlı-Rus Savaşı döneminde bölgenin savunması amacıyla inşa edilen Ramazan Tabyası'nı yakından görme fırsatı sundu.

