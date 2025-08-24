DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.677.514,84 0,59%

Ardahan'da 30 Ağustos'ta Ramazan Tabyası'na 7 km'lik Yürüyüş

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü'nde 14 kişilik grup, Yıldızlı Dağı'ndaki 2 bin 143 rakımlı Ramazan Tabyası'na 7 km yürüdü.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 22:09
Ardahan'da 30 Ağustos'ta Ramazan Tabyası'na 7 km'lik Yürüyüş

Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında tarihi tabyaya yürüyüş

Gençlik ve spor etkinliği doğa ile tarihin kesişim noktasında gerçekleşti

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla Ramazan Tabyası'na yürüyüş düzenlendi.

Etkinlik için Merkez Halil Efendi Mahallesi'ne gelen 14 kişilik doğasever grup, Yıldızlı Dağı'nın zirvesindeki Ramazan Tabyasına tırmanışa hazırlandı.

Genç ve çocuklardan oluşan katılımcılar, doğa ve tarihin iç içe geçtiği manzara eşliğinde 2 bin 143 rakımlı zirveye yapılan 7 kilometrelik yürüyüşü başarıyla tamamladı.

Yürüyüş, katılımcılara Osmanlı-Rus Savaşı döneminde bölgenin savunması amacıyla inşa edilen Ramazan Tabyası'nı yakından görme fırsatı sundu.

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)...

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü kapsamında Ramazan Tabyası'na yürüyüş düzenlendi.

Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)...

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SANA 20 Ağustos'ta Yeni Yüzünü Tanıtıyor: 5 Dilde Yayın, Kürtçe Dahil
2
Ardahan'da 30 Ağustos'ta Ramazan Tabyası'na 7 km'lik Yürüyüş
3
Fatih Erbakan: 54. Hükümetin Bolluk ve Bereketini Yeniden Yaşatacağız — Burdur Kongresi
4
Lazzarini: Gazze'de kıtlığı inkâr etmek "insanlıktan çıkmanın en çirkin ifadesi"
5
Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)
6
Süleymaniye'de Talabani Kuzenler Çatışması: 23 Kişi Öldü İddiası
7
Kayseri'de 130 Motosikletli Kanser Hastası Çocuklar İçin Balon Uçurdu

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı