Ardahan'da Aranan 43 Şüpheli İstanbul'da Yakalandı

Ardahan'da Aranan 43 Şüpheli İstanbul'da Ele Geçirildi

Ardahan'da çeşitli suçlar nedeniyle aranan 43 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Ardahan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen bir çalışmanın sonuçlandığı belirtildi.

İstanbul'da Gerçekleştirilen Operasyon

JASAT ekipleri, aranan kişilerin İstanbul'da bulunduğunu tespit ettikten sonra operasyona geçti. Yapılan baskında, toplamda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, bu zanlılardan 4'ünün 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler, daha sonra İstanbul'daki ilgili birimlere teslim edildi.