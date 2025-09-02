DOLAR
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı

Ardahan'ın Hacıali köyünde arazide vücudunda bıçak yaraları olan Erhan Gökdemir (41) ölü bulundu. Jandarma olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 18:00
Hacıali köyünde jandarma ve sağlık ekipleri inceleme yaptı

Ardahan'ın Merkeze bağlı Hacıali köyünde yakınlarının haber alamadığı Erhan Gökdemir (41) için jandarmaya ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, köy ve çevresinde geniş çaplı çalışma yürüttü.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Beşiktaş ve Dağcı köyleri yol ayrımında arazide, vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

