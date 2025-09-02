Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
Hacıali köyünde jandarma ve sağlık ekipleri inceleme yaptı
Ardahan'ın Merkeze bağlı Hacıali köyünde yakınlarının haber alamadığı Erhan Gökdemir (41) için jandarmaya ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, köy ve çevresinde geniş çaplı çalışma yürüttü.
Ekiplerin yaptığı incelemede, Beşiktaş ve Dağcı köyleri yol ayrımında arazide, vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.