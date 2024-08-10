Ardahan'da 'Bir Günlükler'in Ölüm Uçuşu Başladı

Ardahan'da Mayıs Sineklerinin Ölüm Uçuşu

Ardahan'da, halk arasında "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak bilinen sineklerin "ölüm uçuşu" 2023 yılında geçen yıla göre bir hafta önce başladı. Bu olay, özellikle Kura Nehri çevresinde ve tarihi Ardahan Kalesi ile köprü bölgelerinde yoğun bir şekilde gözlemleniyor.

Sineklerin Kötü Sonu

Her yıl gerçekleşen bu uçuşta sinekler, akşam saatlerinde lambaların etrafında toplanarak çeşitli şekillerde hareket ediyor. Geçen yıla oranla bir hafta önce meydana gelen bu olayda, aydınlatma lambalarının çevresinde birçok sinek belirlendi. Ölüm Dansı

Meydan gelen olay, sineklerin yaklaşık yarım saat boyunca kanat çırpması ardından ölümleriyle noktalanıyor. Ardahan Kalesi bölgesindeki yürüyüş yolunu kullanan vatandaşlar, mayıs sineklerinin bu ilginç uçuşunu cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştılar.