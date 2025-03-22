Ardahan'da Büyükbaş Hayvanlara Şap Aşısı Uygulanıyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nin hayvancılık açısından önemli merkezlerinden biri olan Ardahan'da, büyükbaş hayvanlara yönelik ilkbahar dönemi şap aşısı uygulaması başladı. Ekiplerin, bu kapsamda şap ve brusella hastalıklarının önlenmesi amacıyla merkezi ve 5 ilçede aşılamalar gerçekleştirdiği öğrenildi.

Karlı Yollar Aşılacak

İl genelinde sürdürülen aşılama çalışmalarının zorlu şartlar altında ilerlediği belirtiliyor. Özellikle taşra kesimlerinde karlı ve çamurlu yolları aşarak aşılamaya devam eden ekipler, sağlıklı hayvancılık için çaba göstermektedir.

Tarım ve Orman İl Müdürü Açıklama Yaptı

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şap hastalığına karşı yürütülen aşılamanın kent genelinde sürdüğünü ifade etti. Cineviz, “Ekiplerimizin biri, en uzak ilçemiz Posof'ta çalışmaya başladı. Amacımız şap ve brusella hastalıklarını önlemek.” dedi.

Yerli Üreticiler Aşılamadan Memnun

Veteriner hekim Hasret Cemile Danacı, Posof’a bağlı Alabalık köyünde aşılama gerçekleştirirken, bölge halkının bu çalışmalara gösterdiği ilginin yüksek olduğunu kaydetti. 78 büyükbaş hayvanına aşı yaptıran üretici İmdat Baltacı ise, “Her yıl yapılan bir çalışma. Bu konuda çok rahatız. Hayvanlarımızda herhangi bir hastalıktan dolayı kayıp olmadı.” diyerek, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.