DOLAR
34,42 -0,02%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 -0,05%
BITCOIN
3.119.540,89 0,77%

Ardahan'da Buzlanma Nedeniyle Ağır Araç Geçişleri Yasaklandı

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle Damal-Posof ve Ardahan-Ardanuç yolları ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 18:52
Ardahan'da Buzlanma Nedeniyle Ağır Araç Geçişleri Yasaklandı

Ardahan'da Ağır Araçlara Yolda Geçiş Yasağı

Ardahan'da, kar ve yoğun tipi nedeniyle oluşan buzlanma, Damal-Posof ile Ardahan-Ardanuç kara yollarında tır ve ağır tonajlı araçların geçişine yasak koydu. Bu yollar, özellikle yüksek bölgelerde etkisini artıran kar yağışı yüzünden kapanmıştır.

Ardahan'ın Karadeniz ile bağlantısını sağlayan bu yollar, yoğun buzlanmayı beraberinde getirirken, ayrıca Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Damal-Posof yolunda da aynı durum geçerlidir.

Ayrıca, Ardahan-Şavşat kara yolunda da araçların ilerlemede zorluk yaşadığı gözlemleniyor; bu nedenle zincirsiz ağır tonajlı araçlara burada da geçiş izni verilmiyor.

Bölgedeki ekipler, karla mücadele çalışmaları başlatarak yolların güvenliği için görev başında bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Havalimanı'nda 1 Aydır Bekleyen Yaşlı Kadın: Rusya'ya Dönüş İzni Bekliyor
2
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin: Yalanlarla Doldurulmuş Bir Genel Kurul Atmosferi Var
3
Erbil'de 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' Filminin Özel Gösterimi Yapıldı
4
CHP'nin 'Adalet Buluşmaları' İzmir'de Başladı
5
DEM Parti'den DEVA Partisi'ne Kritik Ziyaret
6
Yunanistan Eski Başbakanı Antonis Samaras, Partisinden İhraç Edildi
7
Santiago Abascal, Avrupa'nın Vatanseverleri İttifakının Yeni Başkanı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!