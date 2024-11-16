Ardahan'da Buzlanma Nedeniyle Ağır Araç Geçişleri Yasaklandı

Ardahan'da Ağır Araçlara Yolda Geçiş Yasağı

Ardahan'da, kar ve yoğun tipi nedeniyle oluşan buzlanma, Damal-Posof ile Ardahan-Ardanuç kara yollarında tır ve ağır tonajlı araçların geçişine yasak koydu. Bu yollar, özellikle yüksek bölgelerde etkisini artıran kar yağışı yüzünden kapanmıştır.

Ardahan'ın Karadeniz ile bağlantısını sağlayan bu yollar, yoğun buzlanmayı beraberinde getirirken, ayrıca Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Damal-Posof yolunda da aynı durum geçerlidir.

Ayrıca, Ardahan-Şavşat kara yolunda da araçların ilerlemede zorluk yaşadığı gözlemleniyor; bu nedenle zincirsiz ağır tonajlı araçlara burada da geçiş izni verilmiyor.

Bölgedeki ekipler, karla mücadele çalışmaları başlatarak yolların güvenliği için görev başında bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.