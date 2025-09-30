Ardahan'da Coğrafi İşaretli 'Posof-Badele' İçi Kırmızı Elma Hasadı Başladı

Ardahan'da coğrafi işaretli 'Posof-Badele' elmasının hasadı başladı

Posof'ta nadir yetiştirilen içi kırmızı elma tescilli ürünüyle dikkat çekiyor

Ardahan'da üretilen ve olgunlaştığında içi de dışı gibi kırmızılaşan tescilli elmanın hasadına başlandı. Bölgenin karakteristik ürünü olarak öne çıkan elma, Posof ilçesinde sınırlı sayıda çiftçi tarafından yetiştiriliyor.

Yöredeki elma, 6 yıl önce 'Posof-Badele Elması' adıyla coğrafi işaret almıştı. Üreticiler, hasat sonrası ihtiyaç fazlası ürünleri il ve ilçede satışa sunuyor.

Hasat edilen elmalar depo veya serin alanlarda muhafaza edildiğinde, yaklaşık 2 hafta içinde içlerinin de dışları gibi kırmızılaştığı belirtiliyor. Bu özellik, meyvenin ayırt edici özelliğini oluşturuyor.

Bu yıl ağaçlardaki verim ise bölgeye göre değişkenlik gösteriyor. Üreticilerden emekli öğretmen Adnan Bozyiğit, bahçesindeki ağaçlarda verimin iyi olduğunu ancak bazı noktalarda verim olmadığını aktararak, amaçlarının ağaç sayısını artırmak olduğunu vurguladı.

Adnan Bozyiğit, gazetecilere verdiği demeçte: 'Bu yıl benim bahçemde verim gayet iyi ama seneye ne olur onu bilemem.' dedi.

