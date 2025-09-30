Ardahan'da Coğrafi İşaretli 'Posof-Badele' İçi Kırmızı Elma Hasadı Başladı

Ardahan'ın Posof ilçesinde coğrafi işaretli 'Posof-Badele Elması' hasadı başladı; içi ve dışı kırmızılaşan elma sınırlı üretimle il ve ilçede pazarlanıyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:42
Ardahan'da Coğrafi İşaretli 'Posof-Badele' İçi Kırmızı Elma Hasadı Başladı

Ardahan'da coğrafi işaretli 'Posof-Badele' elmasının hasadı başladı

Posof'ta nadir yetiştirilen içi kırmızı elma tescilli ürünüyle dikkat çekiyor

Ardahan'da üretilen ve olgunlaştığında içi de dışı gibi kırmızılaşan tescilli elmanın hasadına başlandı. Bölgenin karakteristik ürünü olarak öne çıkan elma, Posof ilçesinde sınırlı sayıda çiftçi tarafından yetiştiriliyor.

Yöredeki elma, 6 yıl önce 'Posof-Badele Elması' adıyla coğrafi işaret almıştı. Üreticiler, hasat sonrası ihtiyaç fazlası ürünleri il ve ilçede satışa sunuyor.

Hasat edilen elmalar depo veya serin alanlarda muhafaza edildiğinde, yaklaşık 2 hafta içinde içlerinin de dışları gibi kırmızılaştığı belirtiliyor. Bu özellik, meyvenin ayırt edici özelliğini oluşturuyor.

Bu yıl ağaçlardaki verim ise bölgeye göre değişkenlik gösteriyor. Üreticilerden emekli öğretmen Adnan Bozyiğit, bahçesindeki ağaçlarda verimin iyi olduğunu ancak bazı noktalarda verim olmadığını aktararak, amaçlarının ağaç sayısını artırmak olduğunu vurguladı.

Adnan Bozyiğit, gazetecilere verdiği demeçte: 'Bu yıl benim bahçemde verim gayet iyi ama seneye ne olur onu bilemem.' dedi.

Ardahan'da üretilen ve olgunlaştığında içi de dışı gibi kırmızılaşan tescilli elmanın hasadına...

Ardahan'da üretilen ve olgunlaştığında içi de dışı gibi kırmızılaşan tescilli elmanın hasadına başlandı.

Ardahan'da üretilen ve olgunlaştığında içi de dışı gibi kırmızılaşan tescilli elmanın hasadına...

İLGİLİ HABERLER

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yusuf Tekin'den Betül Can Anadolu Lisesi'ne Sürpriz Ziyaret
2
Ankara Üniversitesi Öğrencileri, Bağımlılıkla Mücadele İçin Çocuklara Destek Oluyor
3
Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı
4
Adli Tıp Grup Başkanlıkları 2028'e Kadar 30'a Çıkacak
5
TÜRK-İŞ: Eylül 2025 Açlık Sınırı 27 bin 970 lira, Yoksulluk Sınırı 91 bin 109 lira
6
El Halil'de İsrail Askerleri 2 Küçük Çocuğu 'Casusluk' İddiasıyla Gözaltına Aldı
7
Trablus'taki Gürcü Cami: Osmanlı Çini Sanatının İki Asırlık Mirası

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları