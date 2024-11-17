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Ardahan'da Damal-Posof Kara Yolunda Ulaşım Normale Döndü

Ardahan'da Damal-Posof kara yolunda ulaşım, badem ağaçları yol çalışmaları ile normale döndü, kar ve buzlanma uyarıları sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 10:00
Ardahan'da Damal-Posof Kara Yolunda Ulaşım Normale Döndü

Ardahan'da ağır tonajlı araçlara kapatılan Damal-Posof kara yolunda ulaşım normale döndü. Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan bu yol, karayolları ekiplerinin özverili çalışmaları ile yeniden trafiğe açıldı.

İl genelinde, özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi, yer yer ulaşımda aksamalara neden olmaktaydı. Dünkü olumsuz hava koşulları, tırların geçişini engellemeye neden olmuştu. Ancak, tipi etkisini kaybedince yol açılıp, ulaşım normale döndü.

Ayrıca, Ardahan-Şavşat kara yolunda da zincirsiz tırların geçişine izin verilmediği bildirildi. Bu yol dahil olmak üzere, yüksek noktalarda yer yer buzlanmanın ulaşımı aksattığı için yetkililer, sürücülere takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları konusunda sıkı uyarılarda bulunuyor.

Son olarak, dünden itibaren ağır tonajlı araçlara kapatılan Ardahan-Ardanuç kara yolunda da gerekli karla mücadele çalışmaları hızla devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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