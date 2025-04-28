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Ardahan'da Devriye Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Kaza, Ardahan-Kars kara yolunun Taşlıdere mevkisinde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 19:00
Ardahan'da Devriye Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Ardahan'da Tır Kazası: Sürücü Yaralı

Ardahan-Kars kara yolunun Taşlıdere mevkisinde, yabancı uyruklu bir sürücü tarafından kullanılan yabancı plakalı tır devrildi. Kaza sonrası sürücü yaralanarak sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kaldı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, durumu hemen ilgili birimlere bildirdi. Kısa süre içinde AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri kaza noktasına yönlendirildi.

Devrilen tırın yolun sağ tarafına savrulması sonucu, yaralanan sürücü, sağlık ekibi tarafından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

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