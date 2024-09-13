Ardahan'da Dolu Yağışı Beyaz Bir Manzara Oluşturdu

Ardahan'da Şiddetli Dolu Etkisi

Ardahan'da, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yerini şiddetli doluya bıraktı. Bu durum, il genelinde birçok bölgede etkili oldu.

Dilekdere Köyü Beyaza Büründü

Dolu yağışı, özellikle Hanak ilçesine bağlı Dilekdere köyünde etkileyici bir manzara oluşturdu. Dolu, etrafı bembeyaz kaplayarak kış manzarasını andıran bir görüntü ortaya çıkardı.

Sürücülerin Zor Anları

Dolu nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca, Ortakent ve Börk köyleri de dolu yağışından nasibini aldı ve bu bölgelerde de benzer sorunlar yaşandı.