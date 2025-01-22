Ardahan'da Donma Tehlikesi Geçiren Gürcü Aile Kurtarıldı

Gürcü Aileyi Kurtaran Ekipler Ödüllendirildi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentteki aşırı tipi nedeniyle yolda mahsur kalan Gürcü aileyi kurtaran AFAD ve jandarma ekiplerini ödüllendirdi.

Donma Tehlikesiyle Karşılaşmışlardı

Vali Çiçek, 14 Aralık'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda mahsur kalan 5 kişilik Gürcü aileyi kurtaran ekipleri makamında kabul etti. Ekip üyelerine başarı belgesi veren Çiçek, o tarihte bölgede yaşanan zorlu koşulları hatırlatarak, "Gecenin bir vaktinde bölgeye yürüyerek intikal eden ekiplerimiz 5 canı kurtarmış oldu. Donma riskiyle karşı karşıya kalmışlardı," dedi.

Fedakarca Çalışma

Çiçek, AFAD ve jandarma ekiplerinin gösterdiği özveriyi vurgulayarak, "Gerek AFAD gerek jandarma ekibimiz fedakarca çok gayretli şekilde çalışma yaptı. Yeri geliyor kendi canlarını bile düşünmeksizin insanımızın hayatını kurtarıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum," ifadelerini kullandı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentteki tipi nedeniyle yolda mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren Gürcü aileyi kurtaran AFAD ve jandarma ekiplerini ödüllendirdi.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentteki tipi nedeniyle yolda mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren Gürcü aileyi kurtaran AFAD ve jandarma ekiplerini ödüllendirdi.