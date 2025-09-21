Ardahan'da Eylülde Kar Sürprizi: Küçükbaş Sürüleri Zor Anlar Yaşadı

Ardahan'da eylülde merada kalan küçükbaş sürüleri kar ve sise yakalandı

Ardahan'da meralarda otlayan küçükbaş hayvan sürüleri, eylül ayında yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Kent genelinde havanın soğumaya başlamasıyla yüksek noktalarda zaman zaman kar ve sis etkili oldu.

Bölgede görüş mesafesi ve dönüşler etkilendi

Ardahan-Artvin arasındaki tepeler karla beyaza bürünürken, oluşan sis yer yer görüş mesafesini düşürdü. Kar ve sise yakalanan sürüler, olası risklere karşı kontrollü dönüşe başladı ve sürü sahipleri hayvanları köylerine yönlendirdi.

Bağdeşen yaylasında zorlu dönüş

Bağdeşen köyü yaylasında da dönüşe geçen küçükbaş hayvan sürüsü, kar ve sisin etkili olduğu bölgede zorlandı. Çiftçiler, hayvanların güvenli şekilde köy yollarına ulaşması için dikkatli bir şekilde ilerledi.

