DOLAR
35,07 -0,08%
EURO
36,6 -0,74%
ALTIN
2.953,87 -1,28%
BITCOIN
3.572.636,57 -0,51%

Ardahan'da Fırtına Çatıları Uçurdu

Ardahan'da etkili fırtına, binaların ve hastanenin çatılarını uçurdu. Hasar tespit çalışmaları başladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:58
Ardahan'da Fırtına Çatıları Uçurdu

Ardahan'da Şiddetli Fırtına Etkili Oldu

Ardahan'da gece boyunca etkisini sürdüren fırtına, kentte önemli hasarlara yol açtı. Şiddetli rüzgar, özellikle kent merkezindeki binaların çatılarını uçurarak, önemli bir olaya imza attı.

Ardahan Devlet Hastanesi ve adliye lojmanları gibi kritik yapılar, fırtınadan etkilenen önemli noktalardan oldu. İnönü Mahallesi'nde bulunan bu yapılar, rüzgarın gücünden nasibini aldı.

Bunun yanı sıra, gece boyunca devam eden kar yağışı da kentte devreye girdi ve durumun ciddiyetini artırdı. Ekipler, olayın ardından hasar tespit çalışmaları başlatarak, fırtına nedeniyle meydana gelen zararları belirlemeye başladı.

Yetkililer, vatandaşları olası risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ardahan'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların, hastanenin ve lojmanların çatıları...

Ardahan'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların, hastanenin ve lojmanların çatıları uçtu.

Ardahan'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların, hastanenin ve lojmanların çatıları...

Ardahan'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların, hastanenin ve lojmanların çatıları uçtu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Yemen'de Husilere 14 Savaş Uçağıyla Saldırdı
2
Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında
3
İsrail Askerlerinin Ateşinde 80 Yaşındaki Filistinli Kadın Hayatını Kaybetti
4
Bolu'daki Yangında Ahır ve Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi
5
Turistik Doğu Ekspresi Seferleri 23 Aralık'ta Başlıyor
6
Kastamonu'da Eşini Öldüren Polis Memurunun Yargı Süreci Başladı
7
Denizli'de Firari Hükümlü Tırda Yakalandı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!