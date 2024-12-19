Ardahan'da Fırtına Çatıları Uçurdu

Ardahan'da Şiddetli Fırtına Etkili Oldu

Ardahan'da gece boyunca etkisini sürdüren fırtına, kentte önemli hasarlara yol açtı. Şiddetli rüzgar, özellikle kent merkezindeki binaların çatılarını uçurarak, önemli bir olaya imza attı.

Ardahan Devlet Hastanesi ve adliye lojmanları gibi kritik yapılar, fırtınadan etkilenen önemli noktalardan oldu. İnönü Mahallesi'nde bulunan bu yapılar, rüzgarın gücünden nasibini aldı.

Bunun yanı sıra, gece boyunca devam eden kar yağışı da kentte devreye girdi ve durumun ciddiyetini artırdı. Ekipler, olayın ardından hasar tespit çalışmaları başlatarak, fırtına nedeniyle meydana gelen zararları belirlemeye başladı.

Yetkililer, vatandaşları olası risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ardahan'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların, hastanenin ve lojmanların çatıları uçtu.

Ardahan'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı binaların, hastanenin ve lojmanların çatıları uçtu.