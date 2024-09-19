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Ardahan'da Gaziler Günü Kutlaması: Spor ve Dayanışma Etkinliği

Ardahan'da gaziler, 19 Eylül Gaziler Günü'nde çeşitli spor etkinlikleriyle birbirleriyle buluştu ve keyifli anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 17:07
Ardahan'da Gaziler Günü Kutlaması: Spor ve Dayanışma Etkinliği

Ardahan'da Gaziler Günü Coşkusu

Ardahan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, gaziler spor alanındaki yeteneklerini sergileyerek keyifli anlar geçirdi.

Vali Hayrettin Çiçek'in Katılımı

İnönü Mahallesi'nde bulunan spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, gaziler, şehit aileleri ve gençlerle bir araya geldi. Onlarla birlikte çeşitli spor dallarında aktivitelere katıldı.

Etkinlikte Yer Alan Spor Dalları

Futbol, basketbol, voleybol, curling ve bilek güreşi gibi birçok etkinliğe katılan gaziler, bu süreçte hem birbirleriyle hem de gençlerle keyifli bir zaman geçirme fırsatı buldu.

Vali Çiçek'ten Önemli Mesajlar

Gazilerle gençleri buluşturma amacı güttüklerini belirten Vali Çiçek, "Bugün gazilerimiz ve gençlerimizle bir araya geldik. Gençlerimizin, gazilerimizi tanımasını ve gazilik müessesesinin değerini anlamasını sağlamak için bu etkinliği düzenledik." dedi.

Gazilerden Teşekkür Mesajları

15 Temmuz gazisi Zafer İpek, etkinlikten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Bugünümüz dolu dolu geçti. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz," şeklinde konuştu.

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