Ardahan'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda İki Tutuklama

Ardahan'da Göçmen Kaçakçılığına Karşı Operasyon

Ardahan'da, göçmen kaçakçılığı iddialarıyla gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda iki şüpheli tutuklandı. Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti'nin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan operasyonda, şüpheli iki otomobil durduruldu ve araçlarda yurda yasa dışı yollarla giren dört Afganistan uyruklu göçmen bulundu. Ekipler, bu durumu tespit ettikten sonra sürücüleri A.A. ve R.D. gözaltına aldı.

Düzensiz Göçmenler Koruma Altına Alındı

Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyet mensuplarının titiz çalışmasıyla yakalanan sürücüler, emniyetteki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Bu olay, Ardahan'daki göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin engellenmesi ve kontrol altına alınması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.