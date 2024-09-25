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Ardahan'da Hayvancılıkta Yeni Dönem: 5 Yıllık Eylem Planı Hayata Geçti

Ardahan, hayvancılığı desteklemek için 5 yıllık bir eylem planı hazırladı. Vali Hayrettin Çiçek, hedeflerin sürdürülebilir üretim ve yaşam standardını yükseltmek olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 12:26
Ardahan'da Hayvancılıkta Yeni Dönem: 5 Yıllık Eylem Planı Hayata Geçti

Ardahan Hayvancılık Eylem Planı Tanıtıldı

Ardahan'da, 5 yıllık "Hayvancılık Eylem Planı" etkin bir şekilde hayata geçirildi. Vali Hayrettin Çiçek, bu planın tarımsal sürdürülebilirliğe ve kırsal yaşam standartlarının yükseltilmesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Hayvancılıkta Kalite ve Üretim Artışı

Vali Çiçek, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen tanıtım programında, hayvancılıkta kalite ve üretimi artırmak için çabaladıklarını belirtti. Türkiye’nin büyükbaş hayvan varlığı bakımından sayılı illerinden biri olmalarına rağmen hedeflenen seviyeye ulaşmanın zorluğuna değinerek, "Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması, güvenilir gıdaya erişim sağlamak en büyük hedeflerimizdir," dedi.

Tarımın Önemi ve Hedefler

Çiçek, gelişen teknolojilere paralel olarak tarımsal üretimin de ilerlemesi gerektiğini dile getirerek, dünya nüfusunun hızla arttığına dikkat çekti. "Tarımsal çerçevede doğru kullanım, hayvansal üretim potansiyelimizi artıracak. Ülkemiz son yıllarda tarımsal ve hayvansal üretim alanında ileri düzeyde başarılar elde etti," şeklinde konuştu.

Eylem Planının Getireceği Faydalar

Hazırlanan eylem planının Ardahan'daki hayvancılık sektörüne yön vermesi gerektiğini söyleyen Çiçek, planın mevcut durum ve gelecekteki hayvansal üretim hedefleri açısından önemli olduğunu vurguladı. "Bu plan, üreticilerimizi, yatırımcılarımızı ve tüketicilerimizi olumlu yönde etkileyecek," diye ekledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü'nden Açıklamalar

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, buzağı ölüm oranlarını minimum düzeye indirme hedefiyle büyük bir ekonomik kazanç sağlanmasının amaçlandığını belirtti. Ayrıca, küçükbaş hayvan varlığındaki artışın sektörel problemlerin azaltılmasında olumlu etki yapacağına işaret etti.

Ardahan'da 5 yıllık "Ardahan Hayvancılık Eylem Planı" hayata geçirildi. Vali Hayrettin Çiçek (sol...

Ardahan'da 5 yıllık "Ardahan Hayvancılık Eylem Planı" hayata geçirildi. Vali Hayrettin Çiçek (sol 4), Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşma yaptı.

Ardahan'da 5 yıllık "Ardahan Hayvancılık Eylem Planı" hayata geçirildi. Vali Hayrettin Çiçek (sol...

Ardahan'da 5 yıllık "Ardahan Hayvancılık Eylem Planı" hayata geçirildi. Vali Hayrettin Çiçek (sol 4), Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşma yaptı.

Ardahan'da 5 yıllık "Ardahan Hayvancılık Eylem Planı" hayata geçirildi. Vali Hayrettin Çiçek (sol...

Ardahan'da 5 yıllık "Ardahan Hayvancılık Eylem Planı" hayata geçirildi. Vali Hayrettin Çiçek (sol 4), Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşma yaptı.

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