Ardahan'da Heyelan Doğal Gaz Borusunu Arızaladı, Onarım Çalışmaları Başlatıldı

Ardahan Posof'ta Heyelan Nedeniyle Doğal Gaz Borusu Onarılıyor

Ardahan'ın Posof ilçesinde yaşanan heyelan, bölgedeki doğal gaz borusunu etkiledi. Yurtbekler mevkiinde meydana gelen olay neticesinde gaz akışı kesildi. Posof'a gaz akışı sağlayan ana borunun hasar görmesi üzerine onarım çalışmaları hızla başlatıldı.

Posof Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ana borunun heyelanlı bölgeden geçtiğini vurguladı. Yağışların neden olduğu heyelan sonrası acil önlemlerin alındığını belirten Demirci, "Arızayı gidermek için çalışıyoruz. Bir günde çözmek istiyoruz. Ancak en iyi ihtimal gece yarısı," diyerek bütün ekiplerin seferber olduğunu açıkladı.

Heyelanın etkili olduğu bölgedeki onarım süreci takip ediliyor. Yerel yönetim, gaz akışının en kısa sürede yeniden sağlanması için titizlikle çalışmalara devam etmektedir.