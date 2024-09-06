Ardahan'da İnşaat Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Ardahan'da Trajik İnşaat Kazası

Ardahan'da, bir inşaat projesinde çalışan 24 yaşındaki Hüseyin Keskiner, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Olayın Gelişimi

Yeni Mahalle'de devam eden TOKİ inşaatında meydana gelen kaza, işçi Hüseyin Keskiner'in dikkatsizliği sonucu gerçekleşti. Olay derhal yetkililere bildirildi.

Sağlık ve Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Keskiner, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç işçi kurtarılamadı.

Bu kaza, inşaat sektöründeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.