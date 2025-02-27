Ardahan'da Kapanan 60 Köy Yolundan 41'i Ulaşıma Açıldı

Ardahan'da Kapanan Köy Yolları Ulaşıma Açıldı

Ardahan'da yaşanan yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan 60 köy yolundan 41'i yeniden ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.

Aralıksız Mücadele

İl genelinde 32 personel ve 26 araç ile yürütülen bu çalışmalarda, ekiplerin yoğun çabası sayesinde merkez, Göle, Hanak ve Çıldır ilçeleri içindeki kapalı yollar yeniden trafiğe açıldı. Bu durum, bölge halkı için büyük bir rahatlama sağladı.

Posof İlçesinde Çalışmalar Devam Ediyor

Bununla birlikte, kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü Posof ilçesi'ndeki 19 köy yolunun açılması için ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Bu yol açma çalışmaları, bölgedeki ulaşımın normalleşmesi adına büyük önem taşıyor.

Teşekkür Mesajı Yayıldı

Merkeze bağlı Çataldere köyü Muhtarı Necdet Bilgin, kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılmasının ardından ekiplerin özverili çalışmalarını takdir ederek, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti. Bu destek, köy sakinleri açısından da önemli bir güvence oluşturdu.