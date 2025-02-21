Ardahan'da Kapanan Köy Yollarında Karla Mücadele Çalışmaları Başlatıldı

Ardahan'da kış şartları nedeniyle kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları hız kazandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:15
Ardahan'da Kapanan Köy Yollarında Karla Mücadele Çalışmaları Başlatıldı

Ardahan'da, kış mevsiminin zorlu etkileriyle kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları hızla başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda ciddi aksamalara neden oluyor.

İl ve ilçelerde, kar fırtınasının etkisini kaybettiği bölgelerde, İl Özel İdaresi bünyesindeki ekipler, kapanan köy yollarını açmak için seferberlik ilan etti. Kepçe ve greyder gibi iş makineleriyle başlatılan çalışmalar, Hoçuvan ve Ova mevkilerinde yoğunluk kazanmış durumda.

Çalışmalar sırasında, ekipler, bazı yolların buzlanma riski taşıdığını vurgulayarak sürücülerin tedbirli olmalarını önerdi.

Ardahan'da ulaşıma kapalı bulunan köy yollarında karla mücadele çalışmalarına başlandı.

Ardahan'da ulaşıma kapalı bulunan köy yollarında karla mücadele çalışmalarına başlandı.

Ardahan'da ulaşıma kapalı bulunan köy yollarında karla mücadele çalışmalarına başlandı.

Ardahan'da ulaşıma kapalı bulunan köy yollarında karla mücadele çalışmalarına başlandı.

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