Ardahan'da Kar Sebebiyle Mahsur Kalan Hasta Kurtarıldı

Ardahan'da Karın Zorlukları

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Günbatan köyü'nde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde bir hasta mahsur kaldı. 15 yaşındaki Onur Taşçı, yüksek ateş nedeniyle acil müdahale gerektiriyordu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne İhbar

Onur'un durumu, ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Ambulans ile köye ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri, ne yazık ki yolun kapalı olması sebebiyle yaya olarak ilerleyemediler.

AFAD Ekiplerinin Yardımıyla Kurtarma Operasyonu

Durumun ciddiyetini fark eden ekipler, derhal AFAD'dan destek talep etti. Bölgeye gelen AFAD'a ait paletli araca binen sağlık ekipleri, güçlükle de olsa Onur'un yaşadığı adrese ulaştı. Ekipler burada, genç hastaya ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla Hastaneye Transfer

Yapılan ilk müdahalenin ardından, Taşçı köy girişinde bekletilen ambulansa alındı. Daha sonra Posof Devlet Hastanesi'ne derhal kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu olay, zorlu hava koşullarında bile hayat kurtaran ekiplerin özverisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.