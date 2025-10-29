Ardahan'da Kar ve Tipi Buzlanma Uyarısı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, bölgede buzlanma riskini artırıyor.

Kentte etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar, özellikle Ardahan-Şavşat ve Ardanuç kara yollarında etkili oldu.

Etkilenen Güzergahlar ve Sürücü Uyarısı

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde etkisini artıran kar, yer yer tipi ve buzlanmaya neden oluyor. Güzergahı kullanan sürücüler kontrollü ilerledi.

Yetkililer, ilerleyen saatlerde buzlanmanın etkisini artıracağı uyarısında bulunarak, sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi, Ardahan'ı Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili oldu.