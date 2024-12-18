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Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle İki Kara Yolu Trafige Kapandı

Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolları kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Sürücüler için uyarılar yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:34
Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle İki Kara Yolu Trafige Kapandı

Ardahan'da Olumsuz Hava Şartları Ulaşımı Etkiliyor

Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolları, kar ve yoğun tipi sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Kentte etkisini artıran kar yağışı ve tipi, şehri Karadeniz'e bağlayan yolların yanı sıra, Türkgözü Gümrük Kapısı’na geçişi sağlayan güzergahların görüş mesafesini düşürdü.

Kapalı Yollar ve Uyarılar

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara ve Damal-Posof-Türkgözü yolunun Ilgar Dağı mevkileri, ekiplerce tüm araçların geçişine kapatıldı. Ekipler, diğer yollarda da kar ve tipinin etkili olmaya başladığını belirterek, sürücülerden tedbirli olmalarını istediler.

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