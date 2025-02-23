Ardahan'da Kar Ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesi düşüyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 19:26
Ardahan'da Kar Ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Ardahan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, kentte ulaşımda ciddi aksamalara neden olmaya başladı. Akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar, rüzgarın etkisiyle tipiye dönüşerek sürücüler için zorluklar yaratıyor.

Tipi, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Ardahan-Çıldır kara yolunda etkili olmakta. Bu durum, yolda buzlanmaya yol açarken görüş mesafesini de önemli ölçüde düşürüyor.

Ayrıca tipi, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar geçişinde de kendisini hissettiriyor. Sürücülere, bu zorlu hava koşullarında dikkatli olmaları öneriliyor.

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda buzlanma oluştu, görüş mesafesi düştü.

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda buzlanma oluştu, görüş mesafesi düştü.

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda buzlanma oluştu, görüş mesafesi düştü.

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolda buzlanma oluştu, görüş mesafesi düştü.

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