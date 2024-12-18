Ardahan'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Ardahan'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

Ardahan'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yarın, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kente etkisini sürdüren hava koşullarının ulaşımda aksaklıklara yol açtığını duyurdu.

Vali Çiçek'in paylaşımında, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan il geneli eğitime, perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir," ifadesi yer aldı. Bu karar, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği açısından alındı.