DOLAR
35 -0,08%
EURO
36,73 -0,1%
ALTIN
2.968,13 0,27%
BITCOIN
3.660.965,02 2,11%

Ardahan'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Ardahan'da yoğun kar ve tipiden dolayı yarın ilk ve orta okullarda eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 20:32
Ardahan'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Ardahan'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

Ardahan'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yarın, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kente etkisini sürdüren hava koşullarının ulaşımda aksaklıklara yol açtığını duyurdu.

Vali Çiçek'in paylaşımında, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan il geneli eğitime, perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir," ifadesi yer aldı. Bu karar, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği açısından alındı.

İLGİLİ HABERLER

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Otoyolu'nda Kağıt Havlu Yüklü Dorsede Yangın Çıktı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi Ağırladı
3
İsrail'in Nablus'ta Yaraladığı Filistinli Subhi Hasan Hayatını Kaybetti
4
TBMM'de 2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri Devam Ediyor
5
Samsun'dan Amatör Spor Kulüplerine 8 Milyon TL Destek
6
35. Uluslararası Hotel Equipment Fuarı 7-10 Ocak'ta Antalya'da Başlıyor
7
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Küçükçekmece'de Asayiş Uygulamasını Denetledi

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı