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Ardahan'da Kar Yağışı Sonrası Ulaşım Normale Döndü

Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü yollarında kar nedeniyle sağlanan ulaşım normale döndü.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:05
Ardahan'da Kar Yağışı Sonrası Ulaşım Normale Döndü

Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında yaşanan kar yağışı sonrası ulaşım normale döndü. Dün ağır tonajlı araç geçişine izin verilmeyen yollar, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipinin, ulaşımda aksamalar yol açtığı bildirildi. Yapılan karla mücadele çalışmaları, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü Gümrük Kapısı’na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar mevkilerinde yoğun şekilde gerçekleştirildi.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, karla mücadele çalışmaları sonucunda bu yolların açıldığını duyurdu. Ancak, yüksek noktalarda kar ve tipinin yer yer buzlanmaya neden olduğu, bu nedenle güzergahı kullanacak sürücülerin tedbirli davranması gerektiği vurgulandı.

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