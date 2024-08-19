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Ardahan'da Kargo Firmasında Etil Alkol Ele Geçirildi

Ardahan'da bir kargo firmasında 20 litre etil alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 22:29
Ardahan'da Kargo Firmasında Etil Alkol Ele Geçirildi

Ardahan'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Ardahan'da, bir kargo firmasında gerçekleştirilen denetimlerde 20 litre etil alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği bu operasyonda, kargo firmaları üzerinden olası kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamına alındı.

Operasyonun Detayları

Yetkililer, kargo şirketlerine yönelik düzenlenen bu baskınlarda, gönderilerde şüpheli bulguların tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, bidonlara doldurulmuş 20 litre etil alkol bulundu.

Gözaltı ve Önceki Operasyonlar

Operasyon neticesinde, bir şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu olayın hemen öncesinde, farklı bir kargo firmasında 60 litre etil alkol ele geçirilmiş ve 2 kişi hakkında işlem yapılmış olması, bu tür kaçakçılıklara karşı sürdürülmekte olan mücadelenin önemini gözler önüne seriyor.

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