Ardahan'da Kargo Firmasında Kaçak Etil Alkol Yakalandı

Ardahan'da Kaçakçılık Operasyonu

Ardahan'da bir kargo firmasında gerçekleştirilen operasyonda, 20 litre etil alkol ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik elde ettikleri bilgileri değerlendirerek çalışma başlattı.

Detaylı İnceleme Sonrası Ele Geçirilme

Ekipler, gelen ihbar üzerine kentteki bir kargo firmasına yöneldi. Burada yapılan aramada, bidonlara doldurulmuş 20 litre etil alkol ile 4 adet alkol yapım kiti tespit edildi.

Gözaltı İşlemleri

Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem başlatıldı. Daha önce, 17-19 Ağustos tarihleri arasında farklı kargo firmalarında gerçekleştirilen operasyonlarda 80 litre etil alkol ele geçirilmiş ve 3 kişi hakkında işlem yapılmıştı.