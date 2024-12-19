Ardahan'da Karla Mücadele Başladı: Kapanan Yollar İçin Ekipler Seferber Oldu

Ardahan'da Karla Mücadele Başladı

Ardahan'da kar ve tipu nedeniyle kapanan Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarında karla mücadele çalışmalarına hız verildi. Kent genelinde etkili olan bu olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Özellikle Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinin açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekipler, öncelikle küçük araçların geçişinin sağlanması için yoğun bir karla mücadele faaliyeti yürütüyor. Aynı zamanda Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Posof tarafında çok sayıda tır sürücüsü yolun açılmasını sabırsızlıkla bekliyor.