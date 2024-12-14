Ardahan'da Karla Mücadele: Yolda Kalanlara Çorba İkramı

Ardahan'da Kış Koşulları Zorluğunu Hissettiriyor

Ardahan'da etkili olan kar ve yoğun tipi, birçok sürücüyü yolda mağdur bıraktı. Özellikle Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Posof ilçesi girişinde başta tırlar olmak üzere birçok araç yolda kaldı.

Yardım Eli Uzandı

Posof Kaymakamlığı'nın organizasyonu ile Jandarma ekipleri, ulaşımın aksadığı bu zorlu koşullarda araçlarında bekleyen insanlara yardım etmek için harekete geçti. Uzun süre yolda kalan vatandaşlara sıcak çorba ve kumanya dağıtılarak mağduriyetleri en aza indirildi.

Bu anlamlı destek, zorlu hava koşullarında toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.