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Ardahan'da Kırmızı Listeye Giren Arap Tavşanı Görüntülendi

Ardahan'da, IUCN kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı, köylüler tarafından tespit edildi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:53
Ardahan'da Kırmızı Listeye Giren Arap Tavşanı Görüntülendi

Ardahan'da Kırmızı Listeye Giren Arap Tavşanı Görüntülendi

Ardahan ilinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından "kırmızı liste"ye alınan Arap tavşanı, bölgedeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olayın Detayları

Göle ilçesinin Ova mevkisinde, hayvan otlatmakta olan köylüler, 3 adet Arap tavşanı ile karşılaştı. Bu durum, yerel halk arasında büyük bir heyecan yarattı.

Köylülerden Fatih Şirin, tavşanları otlatma sırasında fark ettiğini belirterek, "Önce anlamadım. Görüntüsünü aldım, sonra öğrendim Arap tavşanıymış." şeklinde konuştu.

Arap Tavşanı Hakkında

Arap tavşanı, Orta Anadolu ve Batı Anadolu ovalarının yanı sıra Doğu Anadolu’nun yaylalarında da yaygın olarak görülmektedir. Bu tür, ekosistemin dengesini korumak açısından büyük bir öneme sahiptir.

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